Na noite de 17 de março de 2025, por volta das 20h50, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo em uma chácara localizada no bairro Bela Vista, em Ibaiti/PR.

De acordo com informações fornecidas pela solicitante, ao chegarem à entrada da chácara, o condutor de um veículo GM/Celta desceu para abrir a porteira. Nesse momento, foram ouvidos entre três e quatro disparos de arma de fogo, e um vulto trajando roupas escuras foi visto deixando o local em direção desconhecida. O veículo, ainda em movimento, derrubou a porteira e parou cerca de dez metros adiante.

No interior do automóvel, a vítima foi encontrada com ferimentos na cabeça, provavelmente causados pelos disparos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e o médico responsável constatou o óbito no local. A área foi isolada, e a equipe da perícia foi chamada para dar continuidade aos procedimentos investigativos.