A Polícia Civil de Santo Antônio da Platina concluiu a investigação de um furto simulado envolvendo uma caminhonete Toyota Hilux, ocorrido na noite da última sexta-feira (18), nas proximidades de um pesqueiro no bairro Eunice Eleutério, em Santo Antônio da Platina/PR.

A vítima era uma mulher de 60 anos e estava participando de uma confraternização com colegas de trabalho ao descobrir que o veículo havia desaparecido.

Tratado inicialmente como um furto, os policiais suspeitaram da maneira como o veículo foi “recuperado”. Outras informações levaram a polícia a questionar a conduta do marido da vítima, um homem de 55 anos.

De acordo com a Polícia Civil, o marido rondava o local em que a esposa estava em outro veículo durante a noite, possivelmente motivado por ciúmes. Para causar abalo emocional na esposa, o homem simulou o furto da caminhonete. Onde, na tarde do mesmo dia, o marido apareceu com o veículo, dizendo ter “recuperado”.

Durante o depoimento, o suspeito confessou ter feito uma simulação. Em sua defesa, disse que a intenção era “dar um susto” na esposa, afirmando que ela não cuidava bem do carro e deixava estacionado em qualquer lugar.

A vítima, abalada com a situação, optou por não representar contra o marido pelo crime de dano emocional à mulher, previsto no artigo 147-B do Código Penal.

Com a confissão, o caso foi encerrado pela Polícia Civil. Ao homem foi imputada a prática de comunicação falsa de crime, conforme o artigo 340 do Código Penal.