No início de 2024, a Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, sob supervisão da Subdivisão Policial de Jacarezinho, foi informada sobre a possibilidade de construção de uma Delegacia Cidadã no município. A proposta inicial dependia da busca de um terreno adequado para a obra, o que desencadeou negociações entre a Polícia Civil e o Poder Público local.

O atual prefeito, em resposta às necessidades apresentadas, encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei sobre a doação de um imóvel para a construção da nova delegacia. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores e, em 3 de setembro de 2024, foi sancionado a Lei nº 2.207/2024, oficializando a doação de um terreno de 2.565 m² nas imediações do Hospital Regional.

A área destinada à nova Delegacia Cidadã também se localiza perto do terreno onde está prevista a construção do novo Fórum da cidade.

Os recursos para a obra serão fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. O projeto da Delegacia Cidadã inclui uma estrutura moderna, voltada para um atendimento mais humanizado, com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e banheiros adaptados. O espaço contará ainda com salas de atendimento seletivo, permitindo a coleta separada de vítimas e suspeitos, além de ambientes especializados para crianças, adolescentes, mulheres e idosos.

A nova delegacia traz avanços significativos na qualidade do atendimento à população, fortalecendo a segurança pública e promovendo mais dignidade para quem busca o apoio da instituição.