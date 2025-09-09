Na manhã desta segunda-feira (08/09/25), por volta das 11h45, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de feminicídio em Abatiá (PR). Um homem de 22 anos teria desferido diversos golpes de faca no tórax de uma mulher, após um desentendimento do autor com o filho da vítima. O crime ocorreu na Avenida Iguaçu, no bairro Barro Preto.

A mulher, 33 anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Abatiá/PR, sendo posteriormente transferida para unidade hospitalar em Bandeirantes/PR, em razão da gravidade dos ferimentos.

O autor do crime empreendeu fuga por área rural, sendo necessário o acionamento de reforços da equipe Rádio Patrulha de Santo Antônio da Platina/PR, além do emprego das unidades especializadas do 2º BPM: ROTAM e Equipe de Operação com Cães. A perseguição se estendeu por mais de três quilômetros, com o suspeito se ocultando em áreas de mata fechada e plantações, dificultando a ação policial.

Após rastreamento com apoio do cão de busca K9 Thor, o indivíduo foi localizado em uma plantação de cana-de-açúcar. Ao ser abordado, investiu contra os policiais com uma arma branca (faca), obrigando a equipe a reagir à agressão iminente. Foram efetuados dois disparos, que cessaram a ameaça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado imediatamente após o confronto. Ao chegar ao local, a equipe médica constatou que o suspeito já não apresentava sinais vitais, confirmando o óbito. A Polícia Científica esteve presente e realizou os procedimentos periciais. A faca que estava em posse do autor também foi apreendida.

As diligências foram concluídas com o encaminhamento da ocorrência para a autoridade competente em Ribeirão do Pinhal, onde serão adotadas as demais medidas legais cabíveis.