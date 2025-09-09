Ribeirão do Pinhal (PR) — Um grave acidente foi registrado na madrugada desta terça-feira (9), por volta das 3h30, no km 86+500 da rodovia PR-218, no trecho entre Ribeirão do Pinhal e Jundiaí do Sul, no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMPR), o condutor de um veículo VW/Gol, com placas de Itambaracá, perdeu o controle da direção e capotou às margens da rodovia. O carro seguia sentido Ribeirão do Pinhal → Jundiaí do Sul no momento do acidente.

O motorista, um homem ainda não identificado, morreu no local. Devido ao óbito imediato, o teste do etilômetro não foi realizado. Equipes do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para recolher o corpo da vítima.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. A perícia técnica deverá analisar as condições da pista, do veículo e possíveis fatores que contribuíram para o capotamento.

Alerta aos motoristas

Trechos como o da PR-218 exigem atenção redobrada dos condutores, especialmente durante a madrugada, quando a visibilidade é reduzida e o risco de acidentes aumenta. O respeito aos limites de velocidade e às normas de trânsito é fundamental para preservar vidas.