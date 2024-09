Uma mulher foi assassinada com um tiro na cabeça na tarde desta sexta-feira (6), em Bandeirantes. Por volta das 15h, equipes de emergência foram acionadas para atender a uma ocorrência na rua Benedito Leite de Negreiros, próximo à linha férrea na Vila São Pedro. Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram o óbito de uma jovem, identificada como Débora Schimiht, que era bastante conhecida na cidade.

A vítima apresentava ferimentos no rosto, possivelmente causados por disparos de arma de fogo. Diante da gravidade da situação, a Polícia Militar e a Polícia Civil iniciaram imediatamente as diligências para localizar o autor do crime. Um suspeito foi detido e encaminhado à delegacia de Bandeirantes.

As causas do feminicídio ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. O corpo da jovem foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames periciais.