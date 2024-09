Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (6) suspeito de ter tentado matar uma mulher de 23 anos. O crime ocorreu na tarde de ontem (5), em um canavial às margens da PR-092, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com as investigações, a vítima foi sequestrada nas proximidades de sua residência e levada para o local onde foi agredida com diversas facadas na região do pescoço e pulmão, causando perfuração no órgão.

Confissão e motivação

O suspeito, após ser interrogado, confessou o crime, alegando que a motivação seria o furto de 20 pedras de crack. No entanto, a vítima, ouvida no hospital, relatou que o verdadeiro motivo seria uma vingança por ter denunciado um ex-companheiro por violência doméstica. A mulher afirmou que o suspeito preso seria amigo do ex-companheiro e teria agido por retaliação.

Investigação em andamento

A Polícia Civil apreendeu a faca utilizada no crime e continua as investigações para identificar outros possíveis envolvidos. Há indícios, ainda não confirmados, de que a vítima tenha sofrido abuso sexual durante o crime.

A mulher segue internada em estado grave.