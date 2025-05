Na noite de quinta-feira (15), por volta das 23h30, um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um veículo não identificado foi registrado no km 300 da PR-092, no município de Quatiguá/PR.

De acordo com informações da PRE, o automóvel envolvido no acidente evadiu-se do local antes da chegada das autoridades, impossibilitando a identificação do modelo e do condutor. Já o motociclista, um jovem de 21 anos, foi socorrido com ferimentos e encaminhado inicialmente ao Pronto Socorro de Quatiguá, sendo transferido posteriormente ao Hospital de Jacarezinho/PR.

Veículo foge do local e motociclista estava sem habilitação

A motocicleta envolvida na colisão foi uma Honda/CG 125 Titan com placa de Quatiguá-PR, que foi liberada no próprio local do acidente. Segundo as autoridades, o condutor da moto não possuía habilitação.

O teste de etilômetro não foi realizado, pois o jovem estava hospitalizado no momento do atendimento.