Na manhã deste sábado, 17 de maio de 2025, um acidente de trabalho resultou na morte de Jefferson L, de 30 anos, no centro de Bandeirantes, Paraná. O incidente ocorreu por volta das 10h, enquanto ele e outros dois trabalhadores realizavam um serviço em um prédio comercial localizado na esquina da Rua Benjamim Caetano Zambon com a Avenida Edelina Meneghel Rando.

Durante a atividade, por motivos ainda desconhecidos, Jefferson entrou em contato com um fio energizado e sofreu uma forte descarga elétrica, vindo a perder a consciência imediatamente. Os colegas de trabalho acionaram rapidamente o Corpo de Bombeiros e o SAMU, que se dirigiram ao local para prestar socorro.

Diante da gravidade da situação, foi solicitado à Copel o desligamento da rede elétrica da região, medida que foi prontamente atendida. As equipes de resgate realizaram diversas tentativas de reanimação ainda sobre o telhado do prédio, mas, apesar dos esforços, não obtiveram sucesso imediato.

Devido à altura e ao difícil acesso do local, a remoção da vítima exigiu grande esforço conjunto entre o Corpo de Bombeiros, o SAMU e a Polícia Militar. Após ser transferido para a ambulância, Jefferson foi levado com vida à Santa Casa de Bandeirantes. No entanto, em decorrência da gravidade das lesões causadas pela descarga elétrica, ele não resistiu e veio a óbito minutos após dar entrada na unidade hospitalar.

A tragédia comoveu colegas de trabalho, familiares e moradores da cidade. As equipes de resgate atuaram com empenho até o último momento na tentativa de salvar a vida do jovem trabalhador.

Nossos sentimentos à família, amigos e colegas de Jefferson Lopes, que perdeu a vida tragicamente durante o exercício de sua profissão.