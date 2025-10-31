Um ônibus que transportava compristas foi completamente consumido por um incêndio na tarde de quinta-feira (30), na rodovia BR-277, entre Matelândia e o Distrito Agro Cafeeiro, no oeste do Paraná. O incidente ocorreu por volta das 12h.

De acordo com informações preliminares, uma fumaça branca começou a sair do veículo, indicando o início do fogo. O motorista parou o ônibus no acostamento, e os passageiros conseguiram retirar parte das bagagens e mercadorias antes que as chamas se alastrassem.

Minutos depois, o incêndio se intensificou e atingiu toda a estrutura do veículo, gerando uma fumaça escura visível a longa distância. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, e a Polícia Rodoviária Federal atuou na sinalização e controle do tráfego.

Até o momento, não há registro de feridos. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DQec7BNkUSk/?igsh=MXh5b3JmZzllMnRteg==