Um homem foi preso na noite de sábado (06/09), por volta das 18h15, após ser flagrado dirigindo embriagado em Rib. do Pinhal. O caso aconteceu na Rua Paraná, nº 604, próximo à Vila Almeida.

Durante patrulhamento, a equipe policial observou um veículo Fiat/Palio, descendo desgovernado em um desvio da região. O condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez, como odor de álcool, fala alterada e andar cambaleante.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,59 mg/L de álcool no sangue, valor acima do limite permitido pela legislação brasileira.

A verificação também constatou que o condutor não possuía habilitação e que o automóvel estava com a documentação em atraso. O veículo foi apreendido e as notificações aplicadas.

Após passar por atendimento médico para verificação de lesões, o motorista foi encaminhado à autoridade policial para a apuração das infrações cometidas.