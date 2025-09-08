Um homem foi preso na tarde de sábado (06/09), por volta das 13h30, em um bairro de Santa Izabel, após uma discussão entre vizinhos que terminou em ameaça e na apreensão de uma arma de fogo com munições.

De acordo com o boletim policial, a confusão começou por causa de uma vaga de estacionamento em via pública. A vítima relatou que estacionou o carro embaixo de uma árvore, em frente à residência do suspeito, quando foi ameaçada verbalmente. O autor teria simulado estar armado e chegou a chamar o vizinho de “vagabundo”, afirmando que iria “meter chumbo”.

Ainda segundo a ocorrência, o suspeito bloqueou o veículo da vítima, impedindo sua retirada ao estacionar carros na frente e atrás, deixando o automóvel cercado.

Durante a abordagem policial, foram encontradas três munições intactas calibre .28 no bolso do suspeito. Dentro do veículo em que ele tentava entrar, os policiais localizaram uma garrucha de um disparo do mesmo calibre, carregada com outra munição intacta. O homem assumiu a posse da arma e das munições.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante, foi encaminhado ao hospital para exame de lesões corporais e, posteriormente, levado à Delegacia de Polícia de Siqueira Campos, onde as providências legais foram adotadas.