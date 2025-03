Um grave acidente de trânsito ocorrido na tarde de ontem (8), na PRc 272, km 112 + 100 metros, no município de Ibaiti, resultou na morte de uma mulher e deixou um homem ferido.

O sinistro, classificado como abalroamento lateral, envolveu uma motocicleta Honda/CG 150 Titan, e um automóvel Caoachery/Tiggo.

Segundo informações cda Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a motocicleta, conduzida por J.R.A.O., de 63 anos, seguia no sentido Ibaiti quando colidiu lateralmente com o automóvel, que trafegava no sentido oposto, em direção a Figueira.

Com o impacto, o condutor da motocicleta sofreu ferimentos graves e foi prontamente socorrido, sendo encaminhado ao Hospital Municipal de Figueira. A passageira da moto, S.S.O., de 49 anos, também foi socorrida e levada ao mesmo hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O condutor do automóvel, J.M.R., de 41 anos, não sofreu ferimentos. O teste do etilômetro realizado no local apontou resultado negativo (0,00mg/L).

As causas do acidente são investigadas.