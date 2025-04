Na noite de 21 de abril de 2025, por volta das 21h, o 2º Batalhão realizou uma operação contra o tráfico de drogas no município de Siqueira Campos, no bairro Boa Vista. A ação ocorreu na Rua João Vitor Costa, onde as equipes ROTAM, com base em informações, monitoraram uma residência suspeita de armazenar substâncias entorpecentes.

Durante a abordagem, um indivíduo desembarcou de um veículo em frente à residência e, ao perceber a aproximação policial, tentou dispensar porções de “crack”. Em flagrante delito, os policiais ingressaram na residência, conforme o artigo 302 do Código de Processo Penal, e localizaram diversos itens relacionados ao tráfico de drogas, incluindo:

• 10 buchas de cocaína

• 8 pedras de crack

• 1 bucha de maconha

• 1 balança de precisão

• 1 celular Samsung

• Embalagens para entorpecentes

• 1 gilete apreendida

• R$ 261,00 em espécie

Além disso, um menor foi apreendido durante a operação.

Essa ação reforça o compromisso do 2º Batalhão, “Guardião do Norte Pioneiro”, em combater o tráfico de drogas e promover a segurança da comunidade.