Na tarde de 20 de abril de 2025, os policiais militares realizaram o cumprimento de um mandado de prisão no cruzamento da Rua São José com a Rua Santa Marta, como parte do patrulhamento preventivo.

Durante a abordagem, foi identificado um indivíduo contra o qual constava um mandado de prisão em aberto, referente ao artigo 171 do Código Penal (estelionato). Após a voz de prisão ser proferida, o detido foi algemado, conforme a Súmula Vinculante nº 11 do STF, visando resguardar a segurança da equipe e do próprio abordado, e foi encaminhado ao DEPEN.

Essa ação reforça o compromisso do 2º Batalhão, “Guardião do Norte Pioneiro”, em promover a justiça e a segurança para a comunidade.