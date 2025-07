Durante patrulhamento pela Avenida Paraná, nas proximidades de um posto de combustíveis localizado na área central de Joaquim Távora/PR, policiais militares do 2º Batalhão visualizaram uma motocicleta Honda CG Start que levantou suspeita devido à irregularidade de sua placa,incompatível com os padrões do modelo Mercosul estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Diante da situação, foi realizada a abordagem e verificação do veículo. Ao conferirem os dados do chassi e número do motor, os policiais constataram que as numerações não estavam registradas em sistemas oficiais vinculados ao DETRAN, tampouco possuíam vínculo com pessoa física ou jurídica. Nenhum registro de RENAVAM ou emplacamento foi localizado.

Durante a vistoria, compareceu ao local um homem que se apresentou como condutor e atual proprietário da motocicleta. Ele relatou tê-la adquirido recentemente sem conhecimento da procedência, informando apenas que teria “pegado como NP”. Diante da constatação de possível adulteração de sinal identificador do veículo, conforme previsto no artigo 311 do Código Penal, o abordado foi encaminhado, juntamente com a motocicleta, à autoridade policial para providências legais.