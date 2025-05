A equipe da Patrulha Rural, ao tomar conhecimento do desaparecimento de um morador da região, deslocou-se ao local para auxiliar nas buscas, que já contavam com o apoio de familiares e populares. O desaparecido, um homem com dificuldades de locomoção e problemas de saúde mental, havia saído de sua residência pela manhã e não retornado.

As buscas contaram com o suporte de um drone e varredura terrestre em matas e plantações de café. Após um período de procura intensa, o homem foi localizado deitado em meio a uma plantação de capim, consciente, sem ferimentos aparentes, mas bastante desidratado. Devido à dificuldade de acesso ao local, foi necessária a remoção pela viatura da Patrulha Rural, que transportou o resgatado até sua residência, onde a equipe dos Bombeiros Militares realizou os primeiros atendimentos. Em seguida, ele foi transferido a uma ambulância municipal e encaminhado ao hospital para avaliação médica.

Com essa ação eficaz, o 2º Batalhão da Polícia Militar reafirma seu compromisso com a proteção da população e o pronto atendimento em situações de emergência.