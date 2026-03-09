Uma equipe da Polícia Militar do Paraná cumpriu um mandado de prisão na tarde do dia 07 de março de 2026, por volta das 16h52, na Rua Nair Bueno de Moraes, em Quatiguá.

De acordo com o relatório policial, a equipe foi acionada pelo sistema de atendimento de emergências após uma denúncia informar que um indivíduo com mandado de prisão em aberto estaria no interior de um estabelecimento comercial conhecido como Bar do Buldogue.

Diante da informação, os policiais se deslocaram até o local e realizaram a abordagem ao suspeito. Durante a busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado.

Na sequência, foi realizada consulta aos sistemas policiais, sendo confirmada a existência de mandado de prisão civil em aberto por dívida de pensão alimentícia.

Diante da confirmação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao hospital de Quatiguá para a realização do laudo de lesões corporais. Posteriormente, ele foi conduzido ao município de Carlópolis, onde foi entregue ao Departamento de Polícia Penal do Paraná (DEPEN), permanecendo à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Militar, foi necessário o uso de algemas, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, como medida de segurança para resguardar a integridade física dos envolvidos na ocorrência.