Uma ação da Polícia Militar do Paraná resultou na prisão de dois homens suspeitos de tentativa de homicídio qualificado, na noite de 07 de março de 2026, por volta das 21h30, no bairro Cohapar, em Ibaiti.

De acordo com informações repassadas à polícia, moradores acionaram a equipe informando que um homem havia sido esfaqueado e que o suposto autor estaria utilizando camiseta vermelha, tentando deixar a cidade em um veículo GM/Corsa Wind de cor preta.

Diante das informações, os policiais realizaram diligências pelas imediações e conseguiram localizar o automóvel suspeito parado com o motor ligado, contendo um homem no interior. Na sequência, outro indivíduo com as características repassadas foi visualizado dentro de uma distribuidora de bebidas, prestes a deixar o local.

Os dois foram abordados e identificados. Durante a abordagem, um deles relatou espontaneamente que havia desferido um golpe de faca contra a vítima, afirmando que aguardava uma oportunidade para cometer o ato. Segundo o relato, após o ataque ele teria pedido ao outro homem que o retirasse do local, sendo que ambos estariam tentando fugir para um sítio.

Enquanto a abordagem ocorria, novas informações repassadas pelo plantão confirmaram que a vítima estava recebendo atendimento médico. Posteriormente, em contato com a equipe médica no hospital, foi informado que o homem apresentava lesão perfurocortante na região do abdômen, no lado esquerdo.

Ainda conforme relato da vítima aos policiais, ele teria ido ao encontro do suspeito para esclarecer um fato registrado anteriormente em boletim de ocorrência, envolvendo um ataque com faca contra sua companheira. Segundo a vítima, após questionar o suspeito sobre o caso, recebeu ordem para deixar o local e, ao se virar para sair, foi atingido pelo golpe de faca.

Diante da confirmação da agressão, os dois homens receberam voz de prisão, sendo necessário o uso de algemas conforme a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir a segurança da equipe policial e dos envolvidos.

Durante as diligências, os policiais apreenderam dois aparelhos celulares e o veículo utilizado na tentativa de fuga. A faca utilizada no crime não foi localizada. No interior do carro também foram encontrados pertences da vítima, incluindo seu telefone celular e roupas que seriam entregues à companheira.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil do Paraná para os procedimentos legais, enquanto a vítima permaneceu sob atendimento médico.