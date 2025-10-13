Na quinta-feira (9), a equipe de Operações com Cães da Polícia Militar realizou uma atividade educativa na Escola Despertar, em Ribeirão do Pinhal. O evento ocorreu entre 9h e 15h e contou com a participação de aproximadamente 148 alunos.

Durante a apresentação, os policiais explicaram o funcionamento e a importância do trabalho desenvolvido pelo setor de Operações com Cães (K9), destacando a atuação dos animais no apoio a diversas ações policiais.

As demonstrações práticas foram realizadas com os cães K9 Loki e K9 Átila, que mostraram suas habilidades na detecção de entorpecentes e armas de fogo, além de demonstrações de emprego tático em ações de Rádio Patrulhamento com Cães (RPC).

Também foram apresentados aos alunos os equipamentos utilizados no treinamento e nas operações, permitindo que todos conhecessem de perto o trabalho técnico e disciplinado desenvolvido pela equipe canina da Polícia Militar.

A iniciativa teve como objetivo aproximar a comunidade escolar da instituição policial, promovendo cidadania, conscientização e respeito ao papel da segurança pública.