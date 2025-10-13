Na manhã desta sexta-feira (10), por volta das 7h20, a Polícia Militar de Jacarezinho cumpriu um mandado de prisão expedido contra um homem acusado de crimes previstos no Código Penal.

Durante diligências realizadas na região central da cidade, os policiais localizaram o suspeito e procederam à abordagem. Após revista pessoal, nenhum ilícito foi encontrado. O indivíduo foi então cientificado sobre a existência do mandado e recebeu voz de prisão, sem a necessidade do uso de algemas, conforme registrado no boletim de ocorrência.

Em seguida, o homem foi encaminhado ao pronto-socorro local, onde passou por avaliação médica e não foram constatadas lesões. Posteriormente, foi conduzido à unidade do Depen, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A ação integra o trabalho contínuo da Polícia Militar no cumprimento de ordens judiciais e combate à criminalidade, reforçando o compromisso da corporação com a segurança pública em Jacarezinho e região.

*Polícia cumpre mandado de prisão e apreende porção de droga em Siqueira Campo*

Na manhã desta sexta-feira (10), por volta das 10h15, uma ação conjunta entre a equipe da Polícia Militar e agentes da Polícia Civil resultou no cumprimento de um mandado de prisão em Siqueira Campos.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais localizaram o suspeito e realizaram abordagem. Durante revista pessoal, foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 3,2 gramas, que foi devidamente apreendida e lacrada conforme os procedimentos legais.

Após a detenção, o homem foi encaminhado ao hospital local, onde passou por avaliação médica e não foram constatadas lesões. Em seguida, ele foi conduzido à unidade do Depen na cidade de Wenceslau Braz, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A ação reforça a integração entre a Polícia Militar e a Polícia Civil no cumprimento de mandados judiciais e no combate à criminalidade na região.