Na noite deste sábado (05/07), a Polícia Militar do Paraná, por meio de equipes do 2º Batalhão, realizou uma Operação Lei Seca no município de Siqueira Campos/PR, com o objetivo de fiscalizar e coibir infrações de trânsito, especialmente aquelas relacionadas à condução de veículos sob efeito de álcool. A ação ocorreu entre 21h e 0h e contou com a atuação de diversas viaturas e policiais militares.

Durante a operação, foram abordados 35 automóveis e 14 motocicletas. As equipes realizaram 18 testes do etilômetro (bafômetro) e emitiram 24 autos de infração de trânsito.

Dentre as principais irregularidades constatadas estão: condução de veículos por motoristas sem habilitação, licenciamento em atraso, recusa à realização do teste do bafômetro, falta de equipamentos obrigatórios e ausência do uso do cinto de segurança.

A ação reforça o compromisso da Polícia Militar do Paraná com a segurança no trânsito, prevenindo acidentes e salvando vidas por meio da fiscalização rigorosa e presença ativa nas ruas.