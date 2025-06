Durante patrulhamento na Rua Manguinha, bairro Vista Alegre, em Carlópolis/PR, uma equipe da Polícia Militar avistou um indivíduo que, ao notar a presença da viatura, alterou seu trajeto de forma suspeita. Diante da fundada suspeita, os policiais procederam à abordagem e identificaram o homem. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao consultar os sistemas informatizados, verificou-se que havia um mandado de prisão em seu desfavor.

Diante da situação, a equipe policial realizou a condução do indivíduo para laudo de lesão corporal e, posteriormente, encaminhou-o ao DEPEN para as devidas providências. A ação da Polícia Militar reitera o compromisso com a segurança pública e a atuação firme no cumprimento da lei.

