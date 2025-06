Em uma ação conjunta entre a Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, um indivíduo foi detido por posse de moeda falsa na cidade de Cambará/PR. A ocorrência teve início após solicitação de um comerciante, que identificou uma cédula falsificada de R$ 100,00 recebida durante uma transação. No local, ao abordar o suspeito e realizar busca pessoal, os agentes localizaram outra nota falsa de R$ 50,00.

Em conversa com a equipe policial, o indivíduo mencionou que possuía mais cédulas falsificadas em sua residência. Com sua autorização, as equipes realizaram buscas no imóvel, onde foram encontradas mais notas falsas, totalizando R$ 1.550,00 em cédulas falsificadas. Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e, posteriormente, encaminhado à Polícia Federal em Londrina para as devidas providências.