A partir desta quinta-feira (25), com a 3ª edição do Circuito Caminhos do Paraná, 25 veículos de recreação, entre trailers e motorhomes, movimentam a economia do Norte Pioneiro do Estado por meio do Turismo sobre Rodas. Os viajantes também levam atrações culturais e ambientais gratuitas à população até 04 de outubro.

A região do Norte Pioneiro conta com belas paisagens naturais e opções turísticas ligadas aos segmentos de Aventura, Religioso, Náutico, de Saúde & Bem-estar, entre outros. Com as duas primeiras edições do Circuito, em outras regiões paranaenses, cerca de 2 milhões de pessoas já foram impactadas pela programação, movimentando R$ 1,7 milhão nas economias locais.

“O Turismo Sobre Rodas tem se destacado no Paraná porque os viajantes relatam que o Estado tem muitas paisagens naturais e serviços qualificados, o que impacta a atividade. O reflexo é positivo na economia, sobretudo de municípios de pequeno porte, que passam a enxergar nesse segmento uma oportunidade de divulgar seus atrativos”, explica Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná – órgão de promoção do setor estadual.

O foco dessa viagem será a região do Angra Doce, destino turístico fruto de uma parceria entre Paraná e São Paulo, na divisa dos dois estados, que compreende localidades às margens do reservatório da Usina Hidrelétrica de Chavantes. Por lá, é possível se hospedar em resorts qualificados e com grande infraestrutura, como o Tayayá Aqua Resort – que conta com uma praia de água doce –, ou ainda o Daj Resort e Marina – com spa e experiências terapêuticas.

Os amantes da gastronomia típica podem experimentar pasteis com massa de café e recheados com tilápia em Ribeirão Claro, ou, ainda, colher e degustar a goiaba de Carlópolis e os morangos do Norte Pioneiro – ambos produtos com selo de Indicação Geográfica, que comprovam qualidade e originalidade das produções paranaenses.

No segmento religioso, a região faz parte da Rota do Rosário, que também passa por municípios dos Campos Gerais. Em um trajeto de cerca de 651 quilômetros (criando a forma de um rosário católico) a rota abriga templos, igrejas, catedrais, museus, atrativos e santuários, permitindo ao turista peregrinar pelos municípios.

Também é possível encontrar atrativos únicos, como a maior tirolesa do Paraná , que fica dentro da Estância Pedra do Índio, em Ribeirão Claro. Com um km de extensão, a descida permite ter uma vista panorâmica da Represa de Chavantes. A Estância conta ainda com passeios, trilhas, mergulho e outras atividades.

PROGRAMAÇÃO– Ao todo, os 25 veículos de recreação passam por 10 municípios do Norte Pioneiro. No itinerário estão: Wenceslau Braz (dia 25 de setembro), Santana do Itararé (26), Salto do Itararé (27), Siqueira Campos (28), Quatiguá (29), Joaquim Távora (30), Carlópolis (1.º de outubro), Ribeirão Claro (02) e Jacarezinho (03), encerrando em Santo Antônio da Platina (04).

“Além de estimular o comércio local e permitir que a população conheça os veículos de recreação, em cada parada aproveitamos para incentivar a criação de uma rede de infraestrutura aos campistas e caravanistas: pontos de apoio com água, luz e local para descarte de resíduos”, diz Alexandre Boff, presidente da Expo Motorhome, que promove o Circuito Caminhos do Paraná.

HISTÓRICO– A 1ª etapa do Circuito Caminhos do Paraná aconteceu entre maio e junho deste ano, passando por locais da região Noroeste do Estado. Os caravanistas levaram atrações culturais gratuitas a cerca de 100 mil moradores de nove municípios, injetando mais de R$ 700 mil na economia.

Já a 2ª etapa, entre julho e agosto, percorreu 11 municípios dos Campos Gerais. Por meio de 25 trailers e motorhomes, cerca de R$ 1 milhão foram movimentados nos comércios, serviços e na economia da região.

O Circuito Caminhos do Paraná é organizado pela Expo Motorhome, que também é divulgada durante as ações pelas regiões paranaenses. Ela é posicionada como a maior feira de campismo e caravanismo da América Latina e chega neste ano a sua 9ª edição, novamente, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), entre 12 e 16 de novembro.

Em 2025 a feira contará com 180 estandes, entre fabricantes e empresas que comercializam motorhomes, trailers, minitrailers, campers (equipamento acoplado à caçamba de uma picape), barracas e acessórios. Neste ano, a feira projeta 20% de crescimento no volume de mercado, ultrapassando os R$ 600 milhões em negócios movimentados.