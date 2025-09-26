O tempo no Paraná está dividido: quem mora na faixa Leste, por conta da nebulosidade, tem dias gelados e com garoa ocasional. Já no Interior, o sol predomina e as temperaturas sobem durante a tarde. Entre sábado e domingo (27 e 28), entretanto, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma nova frente fria trará chuva para todas as regiões do Estado – com possibilidade de temporais na faixa oeste.

Nesta sexta-feira (26) a nebulosidade segue intensa no Leste do Paraná. “Isso ocorre em virtude dos ventos que continuam transportando umidade do oceano. Tanto na Região Metropolitana de Curitiba quanto nas praias deve garoar ou chover fraco em vários momentos da sexta-feira, as temperaturas não variam muito e o vento aumenta a sensação de frio”, explica Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

As máximas ficam perto dos 15°C na Capital, assim como foi na quinta-feira (25), quando as máximas chegaram a apenas 14,9°C em Curitiba; 15,2°C em Fazenda Rio Grande; 15,8°C na Lapa e 14,3°C Pinhais. No Litoral as máximas serão um pouco mais baixas do que quinta-feira, e não devem ultrapassar os 20°C.

Na região dos Campos Gerais, a sexta-feira segue também com variação de nuvens, mas o sol aparece em alguns momentos. Já nas outras regiões do estado, o sol predomina e esquenta bastante. No Noroeste, as máximas chegam perto dos 28 graus.

“Essa variação de temperaturas, inclusive, ou seja, calor no Interior e frio no Leste, contribui para que os ventos se mantenham bastante intensos ao longo da manhã e tarde dessa sexta-feira, com valores mais elevados no Norte, chegando perto dos 60 km por hora”, detalha Braun. Os ventos fortes têm sido constantes ao longo da semana na região: na quinta (25), Cornélio Procópio chegou a registrar uma rajada de vento de 68 km/h à 0h45. Às 22h de quarta (24), a cidade teve uma rajada de 70,2 km/h.

FIM DE SEMANA– A temperatura mínima mais baixa desta sexta-feira (26) foi em Palmas: 4,9°C. No sábado (27), as temperaturas mínimas seguem abaixo dos 10°C no Centro-Sul e Campos Gerais. Ao longo do dia, o sol aparece e esquenta um pouco. Entre Curitiba e o Litoral o céu segue com muitas nuvens, com chance de garoa. Ao longo do dia, uma frente fria avança pelo Sul do país, chegando ao Paraná próximo ao período da noite no Oeste e Sudoeste, onde já há possibilidade de tempestades.

No domingo (28) essa frente fria avança para as demais regiões paranaenses, e a previsão é de chuva em praticamente todo o Estado. “Essa frente fria não avança de forma muito organizada. Assim, o risco de tempestades é bem mais baixo em relação ao evento do último final de semana, por exemplo. De qualquer forma, entre o Noroeste e o Oeste, há chance de alguma chuva um pouco mais forte com algumas descargas atmosféricas associadas”, afirma Braun.

No Leste e no Norte, as pancadas de chuva no domingo atuam de forma irregular (chove em uma cidade e não em outra, ou em uma cidade pode chover mais do que em outra). O tempo também fica mais abafado. Nos Campos Gerais, por exemplo, as máximas chegam perto dos 27°C. As instabilidades, com possibilidade de tempestades no interior do Paraná, seguem no início da próxima semana.

SIMEPAR– Com uma estrutura de 120 estações meteorológicas telemétricas automáticas, três radares meteorológicos e cinco sensores de descargas atmosféricas, o Simepar é responsável por fornecer dados meteorológicos para órgãos como a Coordenadoria da Defesa Civil e a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, de modo a facilitar ações de resposta a situações extremas. São monitoradas desde situações causadas por chuvas extremas, como enxurradas, deslizamentos e alagamentos, até situações como incêndios e secas.

Dados mais detalhados da previsão do tempo para os 399 municípios paranaenses estão disponíveis no site www.simepar.br . A previsão tem duas atualizações diárias. Para cada cidade é possível saber o quanto deve chover, temperaturas mínimas e máximas previstas, umidade relativa do ar e vento, com detalhamento por hora para a data e o dia seguinte.