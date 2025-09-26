Quedas dentro da própria casa estão entre as principais causas de acidentes envolvendo idosos no Paraná e podem trazer consequências graves para a saúde e a qualidade de vida. O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) registrou, somente em 2025, 35.434 ocorrências de quedas de mesmo nível em todo o Estado. Desse total, 12.526 envolveram pessoas com 70 anos ou mais, o que representa 35,4% de todos os acidentes deste tipo.

A segunda faixa etária com maior número de registros foi entre 65 e 69 anos, com 2.762 casos – uma diferença expressiva de 9.764 ocorrências. Na prática, o número de quedas após os 70 anos é 4,5 vezes maior do que o registrado na faixa imediatamente anterior.

Segundo a capitã Luisiana Guimarães Cavalca, os idosos apresentam maior vulnerabilidade a quedas por fatores físicos e ambientais. “Com o avanço da idade, há perda de força muscular, da mobilidade e dos reflexos. Isso torna os movimentos mais lentos e aumenta a chance de acidentes, principalmente em casa, ao tropeçar em tapetes ou escorregar no banheiro”, disse.

As principais lesões decorrentes de quedas em idosos são fraturas de fêmur e pélvis, que podem gerar complicações secundárias graves, como trombose, infarto ou AVC. Além disso, períodos prolongados de imobilidade afetam a saúde física e cognitiva, intensificando o isolamento social e aumentando riscos de osteoporose, perda muscular e depressão.

Em caso de queda, os bombeiros orientam que a primeira providência é perguntar ao idoso onde sente dor e observar se ele consegue movimentar a região afetada. Se não houver possibilidade de se mover, deve-se suspeitar de fratura e evitar qualquer tentativa de levantá-lo sem orientação adequada.

Nessas situações, é fundamental acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 para garantir transporte seguro ao hospital. Caso o idoso perca a consciência, mesmo que de forma breve, ele também precisa ser levado imediatamente para avaliação médica.

Como prevenir quedas envolvendo idosos:

– Instalar barras de apoio no banheiro e em pontos estratégicos da casa;

– Garantir corrimãos firmes e faixas antiderrapantes em escadas;

– Retirar tapetes soltos e optar por pisos menos lisos;

– Usar calçados firmes e fechados, evitando chinelos frouxos;

– Manter calçadas e áreas externas em bom estado, sem buracos ou pedras soltas;

– Estimular o uso de bengalas, andadores ou bastões quando houver dificuldade de locomoção;

– Incentivar a prática de atividades físicas regulares, como musculação e exercícios de equilíbrio, para fortalecer músculos e ossos.

FAMÍLIA– O CBMPR reforça que a conscientização da família é essencial para reduzir riscos e garantir uma terceira idade mais segura. “A rede familiar deve estar atenta aos perigos dentro de casa e adotar medidas de proteção. Cada cuidado faz diferença para evitar acidentes que podem comprometer a saúde e até a vida do idoso”, afirma a capitã Luisiana.