Pela segunda vez no ano, o prêmio máximo de R$ 1 milhão do Nota Paraná foi sorteado para a cidade de Cambé, no Norte do Estado. O ganhador é do bairro Jardim São José e teve o bilhete premiado de número 3821817. Ele concorreu com quatro bilhetes gerados a partir de três notas fiscais referentes a compras feitas no mês de abril. Essa é a terceira vez que a cidade é contemplada com o maior prêmio na história do programa.

O prêmio de R$ 100 mil saiu para uma consumidora da cidade de Paranaguá, do bairro Centro Histórico. Ela concorreu com 27 bilhetes eletrônicos de 16 notas fiscais. O bilhete sorteado foi de número 1706753.

Já o terceiro prêmio, no valor de R$ 50 mil, ficou com um morador de Mallet, no Centro-Sul do Paraná, que teve o bilhete de número 21922937 contemplado.