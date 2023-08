Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma aposta da cidade de Paranavaí, na região noroeste do Paraná, faturou mais de R$ 230 mil no sorteio da Mega-Sena desta quarta-feira (9). O bilhete preenchido na Loteria Copa 70, no centro da cidade, cravou cinco das seis dezenas do concurso 2.619.

Dezenas sorteadas: 05 – 36 – 39 – 41 – 44 – 50.

A aposta de Paranavaí foi realizada na modalidade bolão e o prêmio será dividido em nove cotas. Além deste bilhete, outros dois paranaenses acertaram cinco dezenas, confira os ganhadores do estado:

Paranavaí | Loteria Copa 70 | Bolão | R$ 230.638,32

Campina Grande do Sul | Pinheirão Loterias | Simples | R$ 76.879,44

São José dos Pinhais | Lotérica Sorte Grande | Bolão | R$ 76.879,44

O prêmio principal acumulou e o próximo sorteio terá um prêmio de R$ 115 milhões.