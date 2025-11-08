A estreia do projeto aconteceu com a leitura dramática de “O Santo e a Porca”, de Ariano Suassuna, sob direção de Renan Bonito (Jacarezinho/PR) e com elenco formado por artistas de sete cidades do Fórum.

A leitura foi apresentada durante a Semana de Arte e Cultura do Instituto Federal do Paraná (IFPR), no dia 05/11, e também em uma sessão especial para os alunos do Instituto, na manhã do dia 06/11.

Agora, o Boca de Cena segue com uma nova ação: as entrevistas de registro da trajetória dos grupos teatrais.

Cada edição contemplará um dos estados que compõem o Fórum, e a primeira será dedicada ao Sul de São Paulo, representado pela cidade de Ourinhos, com Karina Zimmermann, liderança do grupo Panela de Expressão.

🗓 Dia 12/11, às 19h

📍 Ao vivo nos perfis @teatropanela e @presencacenica

Contamos com a presença online de todas e todos para acompanhar e fortalecer mais esse passo do FORTEA PR/SP 😉