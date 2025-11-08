Por volta das 9 horas da manhã deste sábado, dia 8 de novembro de 2025, equipes do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes, com apoio da Defesa Civil, se deslocaram para atender uma ocorrência de árvore caída na rodovia PR-436, que liga Bandeirantes a Abatiá, já nas proximidades do trevo de Santa Amélia.

Ao retornarem para Bandeirantes, próximo à entrada do Sertãozinho, no KM-87 da PR-436, os bombeiros acabaram avistando um veículo em meio ao mato, totalmente destruído. Imediatamente, a equipe parou e foi até o local, onde encontrou uma caminhonete branca, pertencente a uma empresa de Bandeirantes.

Infelizmente, o motorista LUÍZ R. A, morador de Abatiá, já estava em óbito, preso às ferragens. Ele viajava sozinho no momento do acidente. Segundo informações colhidas no local, a vítima era moradora de Abatiá e trabalhava em Bandeirantes.

Ainda não se sabe o horário exato do acidente, mas há suspeitas de que tenha ocorrido durante a madrugada de sábado. O homem seguia sentido Bandeirantes a Abatiá , quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da caminhonete, saiu da pista e colidiu violentamente contra várias árvores, ficando preso no veículo e morrendo no local.

O Corpo de Bombeiros permaneceu no local até a chegada da Polícia Civil e do IML, que fizeram a remoção do corpo. A rodovia não precisou ser interditada, já que o veículo ficou em um barranco, fora da pista.

Um fato lamentável, uma tragédia registrada na nossa região, que vitimou esse trabalhador morador de Abatiá que seguia para casa após o trabalho.