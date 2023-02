Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Casimiro Miguel precisou passar por uma cirurgia de emergência na quarta-feira (1). Por meio das redes sociais, o influenciador digital explicou que sofreu com fortes crises de dor na vesícula. Além disso, Cazé comunicou que fará uma pausa nas lives no período de recuperação.

“Amigos, como eu falei em live há alguns dias, eu tive algumas crises de dor na vesícula e precisei fazer uma cirurgia de emergência hoje”, informou o jornalista. Em seguida, Casimiro tranquilizou os fãs.

“A cirurgia terminou agora há pouco e correu tudo bem. Em breve estou de volta às lives, tá? Beijos”, escreveu o influenciador.

Casimiro ficou conhecido com as lives sobre os mais variados temas. Um dos grandes fenômenos da internet, Cazé já quebrou recordes de visualizações nas redes sociais. O streamer tem milhões de fãs na internet. No Twitter, são quase 4 milhões de seguidores. No Youtube, 6,5 milhões de inscritos.

O tweet de Casimiro com o comunicado sobre o estado de saúde conta com diversos comentários desejando melhoras e uma ótima recuperação.