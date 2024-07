Em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do estado, o Ministério Público do Paraná deflagrou a Operação Dark Shield, que investiga um homem de 28 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e lavagem de ativos. Na residência de alto padrão do investigado, no centro da cidade, agentes do MPPR e da Polícia Militar cumpriram mandado de busca e apreensão.

Foram apreendidos no local quatro aparelhos celulares, que serão periciados para apoio à investigação, e feito o sequestro de bens (um automóvel e uma motocicleta, avaliados em cerca de R$ 93 mil e R$ 30 mil, respectivamente). Além disso, foi determinado o sequestro/bloqueio de R$ 706 mil em contas bancárias de titularidade do investigado.

O investigado já tinha condenação anterior e estava cumprindo pena em regime aberto. A investigação foi iniciada após a apreensão de celulares durante revista realizada pela Polícia Penal na Cadeia Pública de Cornélio Procópio em julho do ano passado. Em um dos aparelhos, foram encontradas diversas comunicações de um detento com o investigado, evidenciando que ele estava negociando grande quantidade de drogas e veículos adulterados. As investigações apuraram que o alvo da operação, mesmo não tendo ocupação lícita, possui considerável capacidade financeira, ostentando veículos registrados em nome de terceiros.