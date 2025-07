Na tarde de sexta-feira (18), cerca de 80 pessoas, entre homens e mulheres, participaram da palestra “De Homem para Homem”, evento que tem como objetivo principal conscientizar o público masculino sobre a importância do respeito, da responsabilidade e do combate à violência doméstica.

A iniciativa, vinculada ao Programa Mulher Segura do Governo do Paraná, visa engajar homens na reflexão sobre seu papel social na promoção da igualdade de gênero e na prevenção de crimes contra as mulheres.

Apesar do título sugerir um público exclusivo masculino, a palestra contou com a presença significativa de mulheres, ampliando o alcance do debate e reforçando o compromisso coletivo em construir uma sociedade mais justa e segura para todos.

Durante o encontro, foram abordados temas centrais como:

• Respeito: A importância do respeito mútuo nas relações entre homens e mulheres, incentivando a empatia e a compreensão para fortalecer vínculos saudáveis.

• Responsabilidade: O papel de cada homem na construção de ambientes livres de violência, destacando a necessidade de atitudes conscientes e comprometidas.

• Combate à violência doméstica: Estratégias e orientações para identificar, prevenir e agir contra situações de abuso e violência, reforçando a proteção às vítimas.

A palestra “De Homem para Homem” reafirma o compromisso do Governo do Paraná em envolver toda a sociedade na luta contra a violência de gênero, destacando que a mudança depende da participação ativa de homens conscientes do impacto de suas atitudes