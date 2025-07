Cambará (PR) — Uma abordagem de rotina realizada pela Polícia Militar na manhã da última sexta-feira (18) resultou na apreensão de 56 pacotes de cigarros contrabandeados na área central de Cambará. A ação ocorreu por volta das 11h, na Rua Major Barbosa, e integra os esforços das forças de segurança no combate a crimes transfronteiriços.

Durante patrulhamento, os policiais identificaram um veículo estacionado irregularmente em vaga exclusiva para carga e descarga. Ao abordar o condutor e realizar verificação no sistema, foi constatado que o automóvel estava com licenciamento vencido desde 2021. A equipe também notou que o motorista demonstrava nervosismo, o que motivou uma busca no interior do carro.

No interior do veículo, foram encontrados 56 pacotes fechados de cigarros de origem estrangeira, sendo 30 da marca Palermo e 26 da marca Eight, caracterizando crime de contrabando ou descaminho.

Encaminhamentos e Orientações da Receita Federal

Após o flagrante, o motorista e o veículo foram conduzidos até o pelotão da PM para as medidas cabíveis. A Polícia Militar entrou em contato com a Polícia Federal de Londrina, que orientou que, pela quantidade de produtos, não caberia flagrante delito.

Seguindo orientação da Receita Federal, a mercadoria foi apreendida e encaminhada ao posto do órgão em Londrina. O veículo foi liberado após regularização dos débitos administrativos, e o condutor foi liberado no local.

Resultados da Ocorrência (BOU 900772/2025)

• 56 pacotes de cigarros apreendidos (encaminhados à Receita Federal)

• 2 notificações de trânsito aplicadas com base nos artigos 230 inciso V e 181 inciso XVII do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)

• Veículo liberado após quitação de pendências

• Condutor qualificado e orientado

A Polícia Militar reforça seu compromisso com o enfrentamento ao contrabando e destaca a importância da fiscalização ostensiva nas áreas urbanas como forma de inibir atividades ilícitas.

