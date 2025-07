Na manhã desta terça-feira (29), o Centro de Convivência do Idoso de Santo Antônio da Platina recebeu uma importante ação de conscientização voltada à proteção e valorização da mulher idosa. A Patrulha Maria da Penha, do 2º Batalhão da Polícia Militar, realizou uma palestra educativa sobre o combate à violência doméstica, reunindo cerca de 40 participantes.

A iniciativa teve como principal objetivo informar, prevenir e empoderar mulheres da terceira idade, promovendo o conhecimento dos direitos garantidos por lei e dos mecanismos de proteção disponíveis. A palestra abordou os diversos tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, o ciclo da violência, as medidas protetivas de urgência e os canais de denúncia.

Durante o encontro, a equipe da Patrulha Maria da Penha explicou de forma clara e acessível as cinco principais formas de violência doméstica: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Também foi apresentado o conceito do ciclo da violência, que se perpetua em três fases — tensão, agressão e reconciliação — e que pode durar anos sem a devida intervenção.

Outro ponto fundamental abordado foi o esclarecimento sobre as medidas protetivas de urgência. As participantes foram orientadas sobre como funcionam essas medidas, como solicitá-las em situações de risco e, especialmente, que não é necessário registrar boletim de ocorrência para pedir proteção.

A palestra também desmistificou a figura do agressor, ressaltando que ele nem sempre é o cônjuge. A violência pode partir de filhos, netos, sobrinhos, pais, namorados e outros membros do convívio familiar.

Ao final do encontro, foram divulgados os principais canais de denúncia e acolhimento, como o Disque 190 (emergência), Disque 180 (Central de Atendimento à Mulher), além da Delegacia da Mulher e demais instituições de apoio local.

A ação foi encerrada com um momento de escuta e acolhimento, reservado para que as mulheres presentes pudessem relatar experiências pessoais ou tirar dúvidas em um ambiente seguro e respeitoso.

A atividade reforça o compromisso da Polícia Militar do Paraná com a proteção das mulheres em todas as fases da vida, promovendo ações educativas e preventivas que estimulam o rompimento do silêncio e o fortalecimento das vítimas.