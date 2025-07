A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) recebeu a visita do professor Flavio Schramm Schenkel, da University of Guelph, localizada em Ontário, Canadá. O docente ministrou uma palestra no Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes, conheceu o Campus Cornélio Procópio, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR – PR) e a sede da Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal, em Londrina, além de realizar visitas técnicas à Fazenda Modelo do IDR em Ponta Grossa e a propriedades rurais de Cascavel.

A visita teve início no dia 25 de julho com uma palestra sobre “Melhoramento Animal e Genômica” para acadêmicos de graduação e pós-graduação do Campus Luiz Meneghel. No dia 28, o pesquisador esteve na sede do IDR-PR, em Londrina e, durante esta semana, conheceu propriedades rurais de Cascavel, a Fazenda Modelo do IDR em Ponta Grossa e a sede da Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal.

A ação faz parte do programa “Purunã – Genômica”, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR – PR) e por parceiros internacionais.

Durante a visita ao Campus Luiz Meneghel, o professor Schenkel conheceu o setor de Ovinocultura. Em seguida, esteve no Centro de Ciências Humanas e da Educação (CCHE), do Campus Cornélio Procópio, onde ocorre o Projeto Purunã na UENP. A iniciativa na Universidade conta com a participação do professor Bruno Ambrozio Galindo, do curso de Ciências Biológicas do Campus Cornélio Procópio, de uma aluna do Programa de Pós-Graduação em Produção Agropecuária Sustentável (PGPAS), de uma discente da graduação em Biologia, além de um aluno de Iniciação Científica que atua na elaboração de um aplicativo para coleta de dados em campo dos animais, orientado pelo professor André Menolli.

O programa visa fortalecer o posicionamento do Paraná no cenário nacional da produção de carne bovina e implementar a seleção genômica na raça Purunã. Além do pesquisador canadense, a iniciativa também contará com a contribuição da pesquisadora Daniele Lourenço, da University of Georgia (EUA). “A University of Guelph é uma instituição importantíssima no cenário mundial para o melhoramento animal e para a seleção genômica, e o professor Flavio é um dos nossos parceiros internacionais que fará grande diferença nesta etapa do programa”, destaca o professor Bruno Ambrozio Galindo.

A Associação Brasileira de Criadores de Purunã, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade Federal do Oeste do Pará são outras instituições parceiras do projeto. Como coproponente, junto ao IDR-PR e à UFPR, a UENP terá papel importante no projeto. “O programa Purunã – Genômica é muito importante para nosso Estado, pois é uma raça que pode progredir muito nos próximos anos com o auxílio da seleção genômica. Entendemos que esse projeto é executado dentro da Universidade e também tem a face do ensino e da difusão do conhecimento”, explica Galindo.

Curso sobre Melhoramento Animal e Genômica

Especialista em genética e genômica de gado leiteiro, Flavio Schramm Schenkel também ministrará um curso sobre Melhoramento Animal e Genômica para estudantes de graduação e pós-graduação, entre 2025 e 2027. Serão três módulos, um para cada ano. O primeiro módulo, “Genética Quantitativa e Introdução a Modelos Lineares”, está sendo realizado no IDR em Londrina. O módulo de 2026 terá como tema “Modelos Lineares Mistos e Seleção Genômica”, e o módulo de 2027 abordará “Mapeamento e GWAS”.

“Já que estamos trazendo esse parceiro internacional para trabalhar conosco no projeto, seria interessante que ele também ministrasse um curso, promovendo um intercâmbio de conhecimento entre os parceiros e entre os países. O curso já está registrado na UENP junto à Proec, por isso ofertaremos certificado aos participantes. Temos, inclusive, profissionais da área de outras universidades do Paraná e participantes vindos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Então, estamos atingindo os objetivos de difusão e intercâmbio de conhecimento também”, finaliza Galindo.