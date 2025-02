O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, garantiu conquistas inéditas para o município durante o evento Paraná Mais Cidades, realizado em Foz do Iguaçu na última semana. Com forte articulação junto ao Governo do Estado, ele assegurou por meio do governador Ratinho Junior recursos que integram o maior pacote de investimentos da história da cidade. Com isso, Jacarezinho vai ser 100% pavimentada, ter 100% da iluminação pública em LED, habitação e infraestrutura.

Ao todo, os 399 municípios do Paraná serão beneficiados com a liberação de R$ 6 bilhões em investimentos pelo governo do Estado, reforçando o compromisso estadual com o desenvolvimento regional. O programa Ilumina Paraná investirá ao todo R$ 300 milhões na modernização da iluminação pública com tecnologia. Já o programa Asfalto Novo, Vida Nova, destinará R$ 700 milhões para pavimentação, beneficiarão diretamente Jacarezinho – garantindo mais segurança e valorização imobiliária.

“Ao longo dos últimos anos, buscamos parcerias e apresentamos projetos estratégicos para garantir que Jacarezinho estivesse entre os municípios contemplados nesses investimentos históricos. Esse momento simboliza o reconhecimento do nosso trabalho e o compromisso com a transformação da nossa cidade”, destacou Palhares.

O prefeito agradece ao governador Ratinho Junior, ao secretário Guto Silva e a todos os parceiros que estão constantemente empenhados em atender as demandas de Jacarezinho e reforçou seu compromisso em buscar cada vez mais avanços para a cidade.