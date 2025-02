Na tarde do sábado, 15 de fevereiro de 2025, os policiais militares de Siqueira Campos foram convidados para participar de um momento muito especial: o aniversário da pequena Maria Helena, que completou 6 anos.

Maria Helena, que sonha em ser policial militar, fez um pedido especial aos seus pais, Letícia e Rafael: que os policiais estivessem presentes em sua festa de aniversário. E assim aconteceu.

Parabéns, Maria Helena! A Polícia Militar do Paraná se sente honrada em poder compartilhar com você e sua família este momento tão importante. Que Deus te abençoe com muita saúde e anos de vida!