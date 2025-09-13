Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta sexta-feira (12), por volta das 22h15, no cruzamento da Avenida Manoel Ribas com a Rua Benjamim Constant, no centro de Jacarezinho (PR). A colisão envolveu um automóvel Honda Civic e uma motocicleta Honda CB 300.

Segundo as primeiras informações, o motociclista sofreu uma fratura no fêmur, além de escoriações pelo corpo. Ele foi atendido rapidamente pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Jacarezinho para avaliação médica. Já o motorista do Honda Civic não teve ferimentos.

A Polícia Militar esteve no local, controlando o tráfego e adotando as medidas cabíveis. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

O trecho ficou parcialmente interditado durante o atendimento, e motoristas foram orientados a redobrar a atenção ao trafegar pela região.

