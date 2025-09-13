Na tarde de quarta-feira (10), a Polícia Civil prendeu um homem de 41 anos durante uma diligência realizada na rua José Ganzella, bairro Aeroporto, em Jacarezinho (PR).

Segundo informações da corporação, contra o suspeito havia um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Jacarezinho, determinando a regressão cautelar para o regime fechado.

Condenações anteriores e pena remanescente

O homem responde por crimes de ameaça, lesão corporal, furto e ainda pelo descumprimento de medida protetiva da Lei Maria da Penha.

De acordo com a Justiça, ele possui uma pena remanescente de 12 anos, 7 meses e 26 dias de prisão, que deverá ser cumprida em regime fechado.

Procedimentos após a prisão

Após ser localizado e preso, o detido foi levado ao pronto-socorro para realização de exames de rotina e, em seguida, encaminhado à Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanece custodiado.