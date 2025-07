Um acidente de grandes proporções foi registrado no final da tarde desta quinta-feira (17) na BR-376, no contorno de Ponta Grossa, região dos Campos Gerais do Paraná. Um caminhão sem motorista atravessou a pista desgovernado e atingiu pelo menos oito veículos, deixando 16 pessoas feridas.

O acidente ocorreu por volta das 16h40 no km 488 da rodovia. Com o impacto, uma carreta foi lançada de um viaduto que passa sobre um dos acessos à cidade. Imagens de câmeras de segurança e vídeos feitos por testemunhas mostram o momento em que o caminhão invade a pista e os danos causados. Em uma das gravações, um homem tenta conter o veículo jogando uma pedra nas rodas, sem sucesso.

Segundo a concessionária CCR PRVias, responsável pelo trecho, o caminhão estava estacionado em uma oficina mecânica no sentido sul da rodovia quando, por motivos ainda não esclarecidos, atravessou para o sentido norte e colidiu com os demais veículos. À imprensa, o motorista relatou que havia parado para verificar os freios após carregar milho em Ipiranga, com destino a Castro.

A pista norte ficou totalmente interditada até às 18h53, quando duas das três faixas foram liberadas para o tráfego.

Equipes da CCR PRVias, Corpo de Bombeiros e SAMU atuaram no resgate. Até as 18h20, foram contabilizadas 14 vítimas com ferimentos leves e duas com ferimentos moderados. Um helicóptero do SAMU também foi mobilizado para auxiliar no atendimento.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DMOo01HttY6/?igsh=ZWt5ZW5qaTN1Mmc=