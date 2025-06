Mais uma vez a área de escape do km 36 da BR-277, em Morretes, evitou um acidente na rodovia. Uma carreta carregada com 35 toneladas de farelo de soja acessou o dispositivo na manhã deste domingo (1º), salvando a vida do motorista que conduzia o veículo em direção ao Litoral do Paraná.

O condutor da carreta não ficou ferido e foi atendido pelas equipes da EPR Litoral Pioneiro. Ele contou aos socorristas que o veículo teve uma falha no sistema de freios.

Importante dispositivo de segurança, a área de escape da BR-277 foi revitalizada pela concessionária de forma prioritária, logo no início da operação na rodovia. Desde então, foram registrados 24 acessos, com 96 vidas salvas.