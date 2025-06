Sete apostas feitas no Paraná acertaram cinco números no sorteio da Mega-Sena 2870, realizado na noite deste sábado (31), em São Paulo. Cada aposta vai receber o valor de R$ 34 mil. Confira de onde são apostadores.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, as apostas foram feitas em quatro municípios diferentes. Quatro delas foram feitas em Curitiba, uma em Maringá, uma em Carlópolis e outra em Farol.

Confira o resultado da Mega-Sena 2870:

06 – 13 – 15 – 19 – 32 – 60

A transmissão do sorteio da Mega-Sena 2870 acontece diretamente do Espaço da Sorte, ao vivo no YouTube da Caixa. Na transmissão, eles também mostram a execução de todos os processos antes e depois do sorteio, priorizando pela transparência da loteria.

Últimos resultados da Mega-Sena

Mega-Sena 2870 (29/05/2025): 02 – 53 – 13 – 41 – 10 – 40; sem ganhadores, prêmio acumulou

02 – 53 – 13 – 41 – 10 – 40; sem ganhadores, prêmio acumulou Mega-Sena 2868 (27/05/2025): 10 – 38 – 26 – 22 – 51 – 19; sem ganhadores, prêmio acumulou.

10 – 38 – 26 – 22 – 51 – 19; sem ganhadores, prêmio acumulou. Mega-Sena 2867 (24/05/2025): 15 – 24 – 09 – 60 – 25 – 05; sem ganhadores, prêmio acumulou.

15 – 24 – 09 – 60 – 25 – 05; sem ganhadores, prêmio acumulou. Mega-Sena 2866 (22/05/2025): 60 – 12 – 19 – 01 – 36 – 17; um ganhador, prêmio de R$ 2.784.095,20.

60 – 12 – 19 – 01 – 36 – 17; um ganhador, prêmio de R$ 2.784.095,20. Mega-Sena 2865 (20/05/2025): 30 – 47 – 25 – 51 – 39 – 02; dois ganhadores, prêmio de R$ 51.507.067,95 para cada.

30 – 47 – 25 – 51 – 39 – 02; dois ganhadores, prêmio de R$ 51.507.067,95 para cada. Mega-Sena 2864 (17/05/2025): 53 – 15 – 06 – 31 – 17 – 05; sem ganhadores, prêmio acumulou.

53 – 15 – 06 – 31 – 17 – 05; sem ganhadores, prêmio acumulou. Mega-Sena 2863 (15/05/2025): 05 – 56 – 34 – 47 – 23 – 32; sem ganhadores, prêmio acumulou.

05 – 56 – 34 – 47 – 23 – 32; sem ganhadores, prêmio acumulou. Mega-Sena 2862 (13/05/2025): 14 – 04 – 02 – 22 – 44 – 18; sem ganhadores, prêmio acumulou.

14 – 04 – 02 – 22 – 44 – 18; sem ganhadores, prêmio acumulou. Mega-Sena 2861 (10/05/2025): 02 – 21 – 27 – 46 – 51 – 53; sem ganhadores, prêmio acumulou.

02 – 21 – 27 – 46 – 51 – 53; sem ganhadores, prêmio acumulou. Mega-Sena 2860 (08/05/2025): 02 – 24 – 17 – 38 – 57 – 05; sem ganhadores, prêmio acumulou.

O que é a Mega-Sena?

A Mega-Sena é uma das principais loterias do Brasil e oferece prêmios milionários a quem acerta as seis dezenas. A Caixa administra o sorteios, que acontecem às terças, quintas e sábados.

Como jogar?

A Mega-Sena é um dos jogos de loteria mais populares do Brasil, movimentando milhões de reais a cada concurso e alimentando sonhos de fortuna em todo o país. O objetivo do jogo é simples: escolher seis números dentre os 60 disponíveis no volante. Os sorteios emocionantes acontecem duas vezes por semana, às quartas e aos sábados, às 20h, sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

Dicas e Estratégias para Aumentar as Chances de Vitória

Combinação Equilibrada: Aposte em uma mistura de números pares e ímpares para diversificar suas chances e evitar concentrações em sequências específicas.

Aposte em uma mistura de números pares e ímpares para diversificar suas chances e evitar concentrações em sequências específicas. Análise Estatística: Utilize ferramentas online e sites especializados para analisar estatísticas de sorteios anteriores e identificar padrões e números mais frequentes. Essa análise pode fornecer insights valiosos para suas escolhas.

Utilize ferramentas online e sites especializados para analisar estatísticas de sorteios anteriores e identificar padrões e números mais frequentes. Essa análise pode fornecer insights valiosos para suas escolhas. Surpresinha: A Caixa Econômica Federal oferece a opção Surpresinha, que gera apostas aleatórias de forma rápida e prática, ideal para quem busca comodidade ou inspiração.

A Caixa Econômica Federal oferece a opção Surpresinha, que gera apostas aleatórias de forma rápida e prática, ideal para quem busca comodidade ou inspiração. Bolão: Junte-se a um Bolão da Mega-Sena e maximize suas chances de ganhar com um custo menor por aposta. Essa estratégia permite que você combine seus recursos com outros jogadores e aumente significativamente a quantidade de combinações jogadas.

Junte-se a um da Mega-Sena e maximize suas chances de ganhar com um custo menor por aposta. Essa estratégia permite que você combine seus recursos com outros jogadores e aumente significativamente a quantidade de combinações jogadas. Desdobramento: Utilize a estratégia de desdobramento para aumentar a quantidade de combinações possíveis com seus números favoritos, mas lembre-se que isso aumenta o custo da aposta.

Utilize a estratégia de desdobramento para aumentar a quantidade de combinações possíveis com seus números favoritos, mas lembre-se que isso aumenta o custo da aposta. Teimosinha: Aposte na mesma combinação de números por um período de tempo determinado, aumentando a persistência e a chance de finalmente acertar os números da sorte.

Há prêmios para quem acerta menos de seis números na Mega-Sena?

Sim, a Mega-Sena oferece prêmios para quem acerta 4 ou 5 números, mesmo que não consiga o prêmio principal. A quantia do prêmio varia de acordo com a quantidade de apostas e acertos em cada concurso, proporcionando diversas chances de comemoração e retorno financeiro.