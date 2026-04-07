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Em um intervalo inferior a 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou duas grandes apreensões de drogas envolvendo adolescentes na BR-277, em Cascavel (PR). Os casos chamaram atenção pelo volume das substâncias ilícitas e pela participação de menores de idade no transporte.

Na noite de segunda-feira (06), agentes abordaram um veículo furtado, com placas falsas, conduzido por um jovem de 17 anos. Dentro do carro, foram encontrados 407 quilos de maconha e 10 quilos de capulho. O adolescente foi apreendido e encaminhado às autoridades competentes.

Já na manhã seguinte (07), outra ocorrência surpreendeu os policiais: uma adolescente de 17 anos viajava acompanhada de dois adultos em veículos preparados com compartimentos ocultos. A fiscalização revelou 230 quilos de pasta base de cocaína, droga de alto valor no mercado ilícito.

Em ambos os casos, os envolvidos foram conduzidos à Polícia Civil de Cascavel para os procedimentos legais. As apreensões reforçam a preocupação das autoridades com o uso de adolescentes pelo crime organizado para o transporte de grandes cargas de entorpecentes, prática que se repete em diferentes regiões do país.