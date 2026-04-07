A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com a concessionária EPR Litoral Pioneiro, convida a imprensa para acompanhar, no próximo dia 09 de abril, quinta-feira, duas Cerimônias de Inauguração de Unidades Operacional (UOP) da PRF, em Bandeirantes (PR) e em Santo Antônio da Platina (PR).

As cerimônias, com a presença de autoridades federais, estaduais e municipais, serão realizadas nas novas unidades, em horários distintos, com previsão de início para às 10h em Bandeirantes e 15h em Santo Antônio da Platina.

_Serviço_

*Inauguração UOP Bandeirantes*

09/04/2026 – 10h

Local: https://maps.app.goo.gl/P4MJdHomZ3Q5L4ct5?g_st=iwb

Credenciamento: https://forms.gle/9jyvrKuEYpEoXnNB6

*Inauguração UOP Santo Antônio da Platina*

09/04/2026 – 15h

Local: https://maps.app.goo.gl/pdzFqcy3dmsqtyUj7?g_st=iwb

Credenciamento: https://forms.gle/AjDkADDMXPyr2aVq9