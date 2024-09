O Paraná encerrou a Semana Nacional de Trânsito, nesta quarta-feira (25), destacando iniciativas importantes, como benefícios a condutores que adotam boas práticas e metas para redução de sinistros e mortes. Durante as atividades da Semana, que foi coordenada pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), foi anunciada a adesão do Estado ao Selo Bom Condutor , que premia motoristas que não cometem infração, e reafirmada a meta do Plano Estadual de Segurança, de reduzir pela metade o número de mortes nas vias e estradas até 2030.

Também foi confirmada a continuidade das ações, no Estado, do Grupo Técnico Pnatrans – Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito.

Realizada anualmente de 18 a 25 de setembro, a Semana Nacional do Trânsito teve blitz educativas, palestras e distribuição de materiais informativos à população, com foco em motociclistas, com o tema “Todo mundo precisa ser motoconsciente no rolê”. Essas atividades complementam outros esforços em andamento. “Unidos, alcançaremos os resultados”, afirmou o diretor-presidente do Detran, Adriano Furtado.

Na solenidade de encerramento, o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), Fernando Furiatti, reforçou o impacto das ações realizadas pelo Detran-PR na redução de sinistros, e também apontou melhorias promovidas pelo DER-PR na sinalização, faixas, placas e duplicações de vias.

Desde 2019, estamos promovendo a maior duplicação de vias em 20 anos. Mas, muitas vezes, a terceira faixa é suficiente para reduzir sinistros, sem a necessidade de duplicação completa. Nosso objetivo é ultrapassar São Paulo em investimentos rodoviários até meados de 2025”, ressaltou Furiatti.

Ele também enfatizou que as melhorias nas condições das estradas precisam ser acompanhadas por uma mudança cultural no trânsito. “A fiscalização já flagrou caminhoneiros trafegando a 140 quilômetros por hora em rodovias restauradas. Precisamos de mais educação no trânsito, e infelizmente, o bolso é o primeiro meio de educação para alguns”, pontuou o gestor.

Representando o DNIT, o superintendente substituto Elcio Guerino Filho falou sobre as ações em rodovias federais no Paraná, como a implementação de sinalizações, campanhas de prevenção ao suicídio em passarelas, barreiras para proteção de pedestres e a criação de postos de pesagem dinâmica para caminhões.

Dados do Relatório Anual do Programa Vida no Trânsito, que apontam uma redução contínua nas mortes em sinistros na capital do Paraná, foram apresentados pela superintendente de Trânsito de Curitiba, Rosângela Battistella. Entre 2011 e 2020, houve uma queda de 42,2% nas fatalidades, enquanto de 2021 a 2023, a redução foi de 13,7%. Os principais fatores para as mortes no trânsito são o consumo de álcool e o excesso de velocidade. Desrespeito à sinalização e atitudes imprudentes lideram as causas de sinistros.

BALANÇO– Segundo o comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito, coronel Omar Bail, durante a Semana Nacional do Trânsito foram realizadas, no âmbito educativo, três blitz, duas exposições, oito palestras e a 6ª Corrida de Trânsito, que mobilizou 2.652 participantes. No campo da fiscalização, foram registradas 3.045 infrações, sendo 292 por uso de celular ao volante, 394 por falta de cinto de segurança, 58 por dirigir sem CNH, 34 por recusa ao teste do bafômetro e 18 por dirigir sob efeito de álcool.