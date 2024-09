Um ônibus com cerca de 42 estudantes tombou no final da noite desta quinta-feira (26), na PRC-281, entre Francisco Beltrão e Dois Vizinhos, no sudoeste do Paraná. O motorista do veículo perdeu o controle e saiu da rodovia em uma região de curvas, próximo ao trevo do Alto Bela Vista. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e encaminhou oito ocupantes para hospitais da região.

O ônibus transportava universitários de Dois Vizinhos, que cursam faculdade em Francisco Beltrão. Por volta das 23h45, quando o veículo retornava para Dois Vizinhos, o coletivo tombou no canteiro da PRC-281, na altura do km 531.

O motorista do ônibus sofreu lesões graves nos membros inferiores. Já os estudantes encaminhados para atendimento em hospitais não correm risco de morte e tiveram ferimentos leves e moderados.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE), da Polícia Militar do Paraná (PMPR), atendeu a ocorrência e auxiliou o trânsito no local. Equipes de resgate de Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e Salto do Lontra participaram dos atendimentos.