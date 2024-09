Um grupo de pessoas que passava pela região evitou um grave acidente entre uma caminhonete e um trem, e, Ponta Grossa, na segunda-feira (23). Eles empurraram o veículo, que sofreu uma pane e parou sobre os trilhos, para longe da locomotiva que se aproximava do cruzamento. Um passageiro do carro que estava logo atrás da caminhonete registrou o momento em que os homens removem o veículo e evitam o acidente (assista ao vídeo abaixo).

Conforme as informações do portal aRede, a situação ocorreu na avenida Monteiro Lobato, no Jardim Carvalho, por volta das 15h. O motorista da caminhonete relatou que o carro parou de funcionar exatamente no momento em que ele cruzava a linha férrea. Em seguida, ao perceber a aproximação do trem, ele pediu ajuda a quem passava pelo local para remover o veículo e evitar o acidente. Apesar do susto, graças à ação rápida das pessoas que empurraram a caminhonete, ninguém se feriu.

Ainda de acordo com o portal, apesar do acidente ter sido evitado, o trem ficou parado no local até a chegada da Guarda Civil Municipal (GCM). Conforme as informações da guarda, o cruzamento ficou bloqueado por cerca de uma hora, até que o trem fosse liberado para seguir viagem.

Vídeo mostra caminhonete sendo retirada da linha férrea:

https://www.instagram.com/reel/DATtJvIOwbn/?igsh=MTUzcDB4ZmVhb2VnNw==