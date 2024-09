Uma mulher de aproximadamente 35 anos foi baleada por um policial militar após atacá-lo com um facão, na manhã desta terça-feira (24). De acordo com as informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), a confusão ocorreu no momento em que dois oficiais de justiça tentavam cumprir uma ordem de despejo, no bairro Sítio Cercado em Curitiba-PR.

Conforme a polícia, a ordem de despejo foi decretada porque a mulher deve oito meses de aluguel ao proprietário do imóvel, localizado na rua Cézar Constante Schiavon. Ao ser comunicada da ordem, ela teria atacado os oficiais de justiça, com golpes de facão. Eles conseguiram escapar sem ferimentos e então pediram o apoio da PMPR para cumprir a decisão judicial.

Após ser baleada, mulher foi levada em estado grave para o hospital

Ainda de acordo com os policiais que atenderam à ocorrência, assim que a equipe da PM chegou ao local, ela também foi atacada pela mulher. Em seguida, um dos policiais reagiu com um disparo, que atingiu a perna da mulher. Ela foi então atendida pelo Siate e levada em estado grave para o Hospital Evangélico.

“Ela estava sozinha na residência, os oficiais de justiça já ligaram para o 190 porque ela estava se apresentando bastante agressiva, ameaçando os oficiais de justiça, se negando a sair da residência. Inclusive ameaçando que se alguém entrasse ela investiria contra essa pessoa com o facão que ela possuía”, explicou o tenente Russi, da PMPR.